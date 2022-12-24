"القصبي" يلتقي 7 وزراء ومسؤولين خلال زيارته سلطنة عُمان

كما زار "القصبي"؛ مركز الشباب العُماني، واطّلع على عددٍ من التجارب خلال لقائه رواد ورائدات الأعمال، حيث يهدف المركز إلى المساهمة في بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب.