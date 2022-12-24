"القصبي" يلتقي 7 وزراء ومسؤولين خلال زيارته سلطنة عُمان

التقى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ خلال زيارته سلطنة عُمان الشقيقة، مجموعة من الوزراء والمسؤولين، وذلك في إطار تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وعقد القصبي؛ اجتماعات ثنائية مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف؛ وزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي؛ وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي؛ وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي؛ رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م الدكتور خميس بن سيف الجابري؛ ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس؛ ورئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية.
وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري والتعاون المشترك والاستفادة من الفرص الواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040.
كما زار "القصبي"؛ مركز الشباب العُماني، واطّلع على عددٍ من التجارب خلال لقائه رواد ورائدات الأعمال، حيث يهدف المركز إلى المساهمة في بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب.
يُذكر أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وعُمان تشهد تطورًا كبيرًا، حيث تجمع البلدين رؤى طموحة -رؤيتَي المملكة 2030 وعُمان 2040-، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الخمس الماضية 52.9 مليار ريال.