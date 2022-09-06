وزير الخارجية يرأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

كما شارك في اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون برئاسة معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث ناقشت اللجنة تطورات التدخلات التركية في الشؤون العربية، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك التقرير الدوري للأمانة العامة للجامعة العربية حول بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.