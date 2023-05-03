الرياض.. القبض على 4 مقيمين لترويجهم 7 كجم من مادة "الشبو"

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (7.165) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأوضحت مكافحة المخدرات أنه للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات؛ يمكن الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.