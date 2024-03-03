أحوال جوية غير مستقرة تؤثر على بعض مناطق المملكة

تشير أحدث قراءات الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تتأثر بعض مناطق المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 6 مارس ببعض الأحوال الجوية غير المستقرة والتي يرافقها هطول أمطار متفرقة في بعض الأنحاء.
ويُتوقع بمشيئة الله أن يقترب منخفض جوي في طبقات الجو العالية من أجواء المنطقة يوم الأربعاء؛ مما يؤدي إلى تدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو كافة لأجواء المملكة؛ بحيث تتكاثر تدريجيًّا كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل أمطار متفرقة في أجزاء غرب ووسط وشرق المملكة.
ويتخلل بعض هذه السحب تكوّن لغيوم ركامية؛ خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية لا سيما جنوب المنطقة؛ مما يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة في تلك المناطق ويصحبها حدوث الرعد في حينها.