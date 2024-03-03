أحوال جوية غير مستقرة تؤثر على بعض مناطق المملكة

ويُتوقع بمشيئة الله أن يقترب منخفض جوي في طبقات الجو العالية من أجواء المنطقة يوم الأربعاء؛ مما يؤدي إلى تدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو كافة لأجواء المملكة؛ بحيث تتكاثر تدريجيًّا كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل أمطار متفرقة في أجزاء غرب ووسط وشرق المملكة.