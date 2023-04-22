زائرون يودّعون المدينة المنورة بشراء الهدايا والصور التذكارية

ورصدت "واس" مشاهد إقبال الزائرين على التسوّق وشراء بعض الهدايا قبل المغادرة إلى بلدانهم حيث تتوفّر لهم خيارات تسوّق عديدة في المنطقة المركزية والأسواق المغلقة في المدينة المنورة، وتشهد محالّ الذهب إقبالًا كثيفًا من المشترين لا سيما من النساء اللاتي يحرصن على اقتناء الذهب الذي يشهد خلال العام الجاري ارتفاعًا في سعره، يتراوح بين 190 ريالًا للجرام وحتى 240 ريالًا للجرام وفقًا لعيار الذهب، وجودة ومصدر تصنيعه.