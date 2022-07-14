معالم من قمة جبل الرماة.. مسجد سيد الشهداء.. هنا دارت رحى معركة أحد

واستُحْدِث المسجد في رجب 1438هـ، وشُيّد وفق طراز معماري فريد على مساحة 54 ألف مترٍ مربع، ويتسع لـ15 ألف مصلٍّ؛ حيث وفرت في محيطه مجمل الخدمات والمرافق المساندة، ويقع قبالة "جبل الرماة" وهو عبارة عن هضبة صغيرة -غرب جبل أحد- يُشاهد من قمتها ساحة الشهداء وما تحويه من معالم.