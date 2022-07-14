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معالم من قمة جبل الرماة.. مسجد سيد الشهداء.. هنا دارت رحى معركة أحد
استُحدث قبل بضعة أعوام وشُيّد بطراز معماري فريد ليتسع 15 ألف مصلٍّ
يعدّ مسجد سيد الشهداء معلماً خالداً في صفحات التاريخ الإسلامي؛ حيث يروي أحداث معركة أحد التي دارت رحاها في السنة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة، إلى جانب مقبرة 70 شهيداً من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويبعد عن الساحة الشمالية للمسجد النبوي بنحو ثلاثة كيلومترات.
واستُحْدِث المسجد في رجب 1438هـ، وشُيّد وفق طراز معماري فريد على مساحة 54 ألف مترٍ مربع، ويتسع لـ15 ألف مصلٍّ؛ حيث وفرت في محيطه مجمل الخدمات والمرافق المساندة، ويقع قبالة "جبل الرماة" وهو عبارة عن هضبة صغيرة -غرب جبل أحد- يُشاهد من قمتها ساحة الشهداء وما تحويه من معالم.