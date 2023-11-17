أبحاث بجامعة الملك سعود تعزز فهم تأثير علاج الليراجلوتيد على صحة مرضى "السكري 2"

وأكد "الفدّا" أن استمرارية البحث في هذا المجال ستعزز من فهم تأثير العلاجات الحديثة في مجال السكري وفي الحد من مضاعفات هذا المرض على صحة الأشخاص المصابين به، خاصة أن ناهض مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1) ليراجلوتيد يخفض مستويات الجلوكوز في الدم، ويقلل الوزن، ويحسن من صحة القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، فإن الآليات الكامنة وراء فوائد العلاج للمرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع الثاني لا تزال غير واضحة.