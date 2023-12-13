5 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

5 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ونجران والشرقية).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران وشرورة ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والخفجي والظهران والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رابغ وجدة وخليص وبحرة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الخميس.