5 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.