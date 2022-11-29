مباحثات بين "الجبير" ورئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي

وتطرق اللقاء إلى موضوع الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، وقضايا الطاقة، وجهود المملكة الحثيثة تجاه الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي إقليميًا ودوليًا بما فيها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".