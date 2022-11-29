مباحثات بين "الجبير" ورئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي هانا نيومين، وذلك على هامش زيارته إلى مملكة بلجيكا.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى موضوع الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، وقضايا الطاقة، وجهود المملكة الحثيثة تجاه الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي إقليميًا ودوليًا بما فيها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.