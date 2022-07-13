"الصحة": تسجيل 480 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 598 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 238 حالة، و80 حالة في جدة، و61 حالة في الدمام، و22 حالة في مكة المكرمة، و16 في المدينة المنورة، ومثلها في الطائف وفي أبها و13 حالة في الظهران.