السيناريو "قطار ينحرف عن مساره".. فرضية لـ"المدني" بالرياض بالتعاون مع الهيئة الملكية

نفّذت مديريةُ الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم، فرضيةَ التمرين السنوي لأعمال وتدابير الدفاع المدني "انحراف قطار عن مساره" في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والشراكة مع الجهات المعنية والمساندة، وذلك في محطة قطار جامعة الأميرة نورة 2.
وتهدف الفرضية إلى تنسيق جهود الجهات المعنية وتعزيز أدائها في مواجهة حالات الحوادث الطارئة في القطارات بتنفيذ تدابير الدفاع المدني، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الركاب وإخلائهم إلى مواقع التجمع الآمنة والمعدّة مسبقًا لهذا الغرض، والتعامل مع الموقف، ومراعاة أفضل المعايير في ذلك.