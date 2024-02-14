السيناريو "قطار ينحرف عن مساره".. فرضية لـ"المدني" بالرياض بالتعاون مع الهيئة الملكية

نفّذت مديريةُ الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم، فرضيةَ التمرين السنوي لأعمال وتدابير الدفاع المدني "انحراف قطار عن مساره" في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والشراكة مع الجهات المعنية والمساندة، وذلك في محطة قطار جامعة الأميرة نورة 2.