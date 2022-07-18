‬"البيئة" تستعيد مليون متر مربع من التعديات على أراضٍ مخصصة للتشجير بالقنفذة

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أنه أُزِيلت الإحداثات بعد أن رصد المكتب التعديات، وشُكِّلت لجنة من الجهات ذات العلاقة المكونة من لجنة التعديات والجهات الأمنية، بمساعدة معدات البلدية لإزالة التعديات، مؤكداً أن هناك متابعة دورية للأراضي الحكومية من الجهات ذات العلاقة.