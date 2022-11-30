"الأفلام" تنظم ورشة بعنوان "كيف تخلق السينما وجهة سياحية"

وتناولت الجلسة الأولى "السياحة السينمائية.. الأهمية والأهداف"، دور الفنون والثقافة في تغيير السلوك البشري وإثارة العواطف والأفكار، ودور السينما كركيزة ونافذة للمعرفة والتواصل والتطور، وتوليد المعاني والقيم الجديدة، إضافةً إلى تطور الخطاب الإشهاري وعلاقته بالسينما، ودور وسائل الإعلام في تمرير الرسائل الإشهارية، والتأكيد على أن الأفلام تعد من أهم الأدوات المستخدمة في التسويق، لاسيما دور المهرجانات السينمائية في دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة المقامة بها، وإتاحتها فرص العمل للشباب، وتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في المنشآت الاقتصادية في منطقة المهرجان، وتسويق الخدمات السياحية، والمنتجات الفنية والثقافية.