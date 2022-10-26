صور رادارات الطقس.. استمرار الهطولات المطرية على الجوف والحدود الشمالية

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.