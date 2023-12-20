محليات

بدءًا من الجمعة.. الأرصاد تتوقّع أمطارًا متفرّقة على هذه المناطق

تُصاحِبها رياحٌ هابطة نشطة تصل سرعتها لأكثر من 50 كلم/ ساعة
بدءًا من الجمعة.. الأرصاد تتوقّع أمطارًا متفرّقة على هذه المناطق

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى توقُّعات بهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسّطة وغزيرة على معظم مناطق المملكة، من يوم الجمعة إلى الأحد 9-11/ 6/ 1445هـ.

وأوضح أن المناطق المتوقّع تأثرها بالحالة بدءًا من يوم الجمعة؛ تشمل: تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، ويوم الأحد تشمل: الباحة، وعسير، وجازان.

وتوقّع "المركز" أن يصاحب الأمطارَ الخفيفة والمتوسّطة رياحٌ هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كلم/ ساعة، وتكون مثيرةً للأتربة والغبار، مشيرًا إلى توقعات أولية تفيد بتأثر معظم المناطق بحالة مطرية أخرى الأسبوع القادم.

الأرصاد
أمطار

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org