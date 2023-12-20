بدءًا من الجمعة.. الأرصاد تتوقّع أمطارًا متفرّقة على هذه المناطق

وأوضح أن المناطق المتوقّع تأثرها بالحالة بدءًا من يوم الجمعة؛ تشمل: تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، ويوم الأحد تشمل: الباحة، وعسير، وجازان.