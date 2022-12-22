95 ألف نيجيري سيؤدون الحج هذا العام

أعلنت اللجنة الوطنية للحج النيجيرية أنها سترسل خلال موسم حج العام الجاري ٩٥ ألف حاج، بعد حصولها على موافقة الجهات السعودية المختصة خلال الأسبوع الجاري.
وقالت صحيفة "جارديان" النيجيرية: إن اللجنة الوطنية للحج بدأت الاستعدادات لموسم الحج القادم مبكرًا، وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة السعودية التي قدمت الكثير من التسهيلات للحجاج النيجيريين.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في اللجنة الوطنية للحج النيجيرية عن امتنانه للمملكة العربية السعودية والمسؤولين السعوديين في التعاون والتسهيلات الكبيرة التي تقدم للحجاج والمعتمرين.