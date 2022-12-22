95 ألف نيجيري سيؤدون الحج هذا العام

وقالت صحيفة "جارديان" النيجيرية: إن اللجنة الوطنية للحج بدأت الاستعدادات لموسم الحج القادم مبكرًا، وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة السعودية التي قدمت الكثير من التسهيلات للحجاج النيجيريين.