حديث الصور.. منتخب المغرب يقدّم رسائل أخلاقية نبيلة.. السجود لله واحترام الوالدين

وإن كان مونديال قطر مليئًا بالرسائل بأبعادها المختلفة؛ فإن بعض صوره ستبقى في التاريخ ولن تُمحى من الأذهان، ومن أهمها ما قدّمه المنتخب المغربي العربي المسلم، من رسائل أخلاقية نبيلة أبهرت العالم، وقدّمت أمثلة حضارية رائعة، تَمثلت في عمق العلاقة بين الإنسان وخالقه، وتجذر الدين في السلوك الرياضي السليم؛ وحرص اللاعبين على السجود حمدًا لله على تحقيق الانتصارات المتوالية، ثم احترامهم الكبير للوالدين، وحرصهم على تقبيل رؤوس الآباء والأمهات احترامًا وعرفانًا بفضلهم، وتقديرًا لهم.. وهي صور عَكَست مدى الترابط الأسري، رغم المحاولات "المستعرة" لتفكيك هذه الروابط في عالم يموج أغلبه بالأفكار الغريبة، وينادى بالقيم المنحلة، ويدافع عنها.