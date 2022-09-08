"أسواق التميمي" تفتتح مستودع تخزين جديد في "مدينة الملك عبدالله الصناعية"

وأضاف: "نسعى دائمًا إلى رفع جودة خدماتنا المقدمة، حيث يشكل المستودع الجديد الواقع في قلب مدينة الملك عبدالله الصناعية فرصة ذهبية للاستفادة من موقعه اللوجستي القريب من ميناء جدة وميناء مدينة الملك عبدالله الصناعية لتخليص الشحنات الدولية وتوزيعها على أرجاء المملكة وفق أعلى معايير السرعة والجودة، إذ يسرنا الإعلان عن توفر مساحات تخزين فارغة في المستودع للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من خدمات مدينة الملك عبدالله الصناعية المدعومة تقنيًا ولوجستيًا".