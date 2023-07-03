بعد 3 أيام من الترفيه .. "هادي فالنتاين" تختتم عروضها المسرحية في أبها

اختتمت، أمس الأحد، في مسرح جامعة الملك خالد بمدينة أبها عروض مسرحية "هادي فالنتاين"، ضمن فعاليّات جولة المملكة 2023، بعد انطلاقة أول عروض المسرحية في الـ30 من يونيو.
وتفصيلاً، تناولت المسرحية، التي جاءت ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه، بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، مجموعة من الأحداث التي تتمحور حول شاب يصطحب حبيبته إلى متجر للهدايا بهدف شراء هدية مناسبة لها في مناسبة يوم الحب، قبل أن يلتقيا رجلاً يحاول إقناعهما بأن الحب ليس إلا خرافة لا وجود لها على أرض الواقع.
وأدى دور البطولة في المسرحية التي كتبها وأخرجها محمد المحمدي كل من النجم أحمد عز، وتارا عماد، وشيماء سيف، وسيد رجب، ومصطفى غريب.
وتتميز جولة المملكة 2023 بنشاط مسرحي متواصل، حيث تشهد مجموعة من المدن عروضًا سعودية وعربية منحت أمسياتها مزيدًا من المتعة والترفيه.