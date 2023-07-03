بعد 3 أيام من الترفيه .. "هادي فالنتاين" تختتم عروضها المسرحية في أبها

وتفصيلاً، تناولت المسرحية، التي جاءت ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه، بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، مجموعة من الأحداث التي تتمحور حول شاب يصطحب حبيبته إلى متجر للهدايا بهدف شراء هدية مناسبة لها في مناسبة يوم الحب، قبل أن يلتقيا رجلاً يحاول إقناعهما بأن الحب ليس إلا خرافة لا وجود لها على أرض الواقع.