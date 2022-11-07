مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُعيد القدرة على المشي مجددًا لشاب باستخدام تقنية حديثة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في رسم البهجة والسرور على وجه شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، بعد أن أعادت له عملية جراحية ناجحة القدرة على المشي مجددًا؛ وذلك باستخدام تقنية Maxeframe الحديثة، بعد معاناة طويلة ورحلة علاجية في عدة مستشفيات، لم يُكتب لها النجاح.