استئصال ورم بالدماغ يُنهي معاناة حاجة إندونيسية بالمدينة المنورة

تَمكنت الفِرَق الطبية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، من إنهاء معاناة حاجة من الجنسية الإندونيسية في العقد السادس من العمر، بعد استئصال ورم من الدماغ من خلال عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد.