انحسار لمياه البحر بشواطئ القنفذة يقلق المتنزهين.. ومسؤول يوضّح

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن انحسار المياه الذي ضرب شواطئ محافظة القنفذة ظاهرة طبيعية.
وقال مدير إدارة المصائد البحرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد الشايع لـ"سبق": البحر في حالة جذر، وهذا يحدث بصفة مستمرة خصوصًا في فصل الصيف.
وأشار "الشايع" إلى أن واقعة الجذر كانت عند الكورنيش الجنوبي الغربي للشاطئ، وأضاف: "لم نرصد أي نفوق للأسماك".
وكان متنزهون قد أعربوا عن قلقهم إزاء هذه الظاهرة التي ضربت بحر القنفذة الذي يُعد من الأماكن الهادئة والجميلة للتنزه رغم قلة الاهتمام به، مطالبين أن يعاد جدولة الاهتمام به من قِبَل الجهات المختصة.