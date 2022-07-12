انحسار لمياه البحر بشواطئ القنفذة يقلق المتنزهين.. ومسؤول يوضّح

وكان متنزهون قد أعربوا عن قلقهم إزاء هذه الظاهرة التي ضربت بحر القنفذة الذي يُعد من الأماكن الهادئة والجميلة للتنزه رغم قلة الاهتمام به، مطالبين أن يعاد جدولة الاهتمام به من قِبَل الجهات المختصة.