"أمانة مكة" : ﻿تسرب مياه شيب مسجد حليمة يتم متابعته حتى الانتهاء منه

علق متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"سبق" على تكرار حدوث تسرب المياه من أحد أشياب مسجد حليمة، موضحًا أنه تم وقوف المختصين بالبلدية على الموقع واتضح أنه بسبب شيب للمياه داخل مواقف سيارات المسجد.
وتفصيلاً، قال "زيتوني" إنه تم بالفعل مخاطبة الشركة لتصحيح وضع الشيب وموقعه وإصلاح التسربات وسيتم المتابعة حتى إنهاء الوضع.
وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى ما نشر في صحيفة "سبق" حول تسرب المياه من أحد أشياب تعبئة المياه التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والواقعة قرب مسجد حليمة السعدية، وتكوينها مستنقعًا مائيًا يمتد إلى محطتي الكهرباء بالقرب منه.
وذكر مدير إدارة المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي أنه بعد الوقوف على الموقع من قِبل موظفي قسم المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة تبين أن الشيب يتبع للبلدية .
وأضاف "القبيسي" أنه تمت مخاطبة البلدية لمعرفة نظامية الشيب وإزالة تجمعات المياه التي سببت ضررًا لأهالي الحي .
يُذكر أن الموقع وقفت عليه شركة المياه الوطنية ووزارة الزراعة وأمانة العاصمة المقدسة .