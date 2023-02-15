"أمانة مكة" : ﻿تسرب مياه شيب مسجد حليمة يتم متابعته حتى الانتهاء منه

علق متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"سبق" على تكرار حدوث تسرب المياه من أحد أشياب مسجد حليمة، موضحًا أنه تم وقوف المختصين بالبلدية على الموقع واتضح أنه بسبب شيب للمياه داخل مواقف سيارات المسجد.