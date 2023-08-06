الإبداع والغروب الساحر.."حديقة الفنون الخضراء".. رحلة مبهرة لعشاق الطبيعة

ووفرت الحديقة العديد من الخدمات لممارسة الأنشطة المنوعة المتمثلة في المشي، والركض وسط أجواء رائعة، فضلاً عن إتاحة الحديقة تأجير الدراجات الهوائية لمحبي الأنشطة الرياضية المُختلفة، وتقديم فرصة لقضاء أوقات ممتعة في رؤية الإطلالة الاستثنائية التي توفرها الحديقة على البحر الأحمر، مع تمكن روادها في التقاط أجمل الصور الخلابة في الوجهة أثناء غروب الشمس الساحر.