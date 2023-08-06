الإبداع والغروب الساحر.."حديقة الفنون الخضراء".. رحلة مبهرة لعشاق الطبيعة

تتميز حديقة الفنون الخضراء بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمساحة من الإبداع تجمع بين جمال الطبيعة، والأعمال الفنية المختلفة من النباتات، والأشجار، ومجسمات لأنواع مختلفة من الحيوانات موزعة في أرجاء الحديقة، الأمر الذي جعل من الحديقة مكاناً ماتعاً يكتشفه الأطفال ويستمتع به الكبار.
وتمتدّ حديقة الفنون الخضراء على مساحة فسيحة، وتُعدّ من الوجهات المحببة لسكان المنطقة وزوارها، لما تتمتع به من مرافق متنوعة تتزين بالنباتات والأشجار بتصاميم بستانية متناسقة، بجانب مسارات للمشي، وأماكن للجلوس ومناطق مخصصة لتناول الطعام.
ووفرت الحديقة العديد من الخدمات لممارسة الأنشطة المنوعة المتمثلة في المشي، والركض وسط أجواء رائعة، فضلاً عن إتاحة الحديقة تأجير الدراجات الهوائية لمحبي الأنشطة الرياضية المُختلفة، وتقديم فرصة لقضاء أوقات ممتعة في رؤية الإطلالة الاستثنائية التي توفرها الحديقة على البحر الأحمر، مع تمكن روادها في التقاط أجمل الصور الخلابة في الوجهة أثناء غروب الشمس الساحر.