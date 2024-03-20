"الصناعة" تطرح 4 رخص كشف للمنافسة على خام الملح في مجمع رأس القرية بالشرقية

وبيّنت أنه سيتم استقبال الطلبات عبر رابط المنافسة على منصة "تعدين"، ابتداءً من 29 شعبان إلى 15 رمضان 1445هـ، حيث ستمر المنافسة بأربع مراحل، تبدأ باستيفاء متطلبات التأهيل، والإعلان عن تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيرًا إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة.