"الصناعة" تطرح 4 رخص كشف للمنافسة على خام الملح في مجمع رأس القرية بالشرقية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية طرح 4 رخص كشف للمنافسة على خام الملح في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية الواقع على بعد 40 كيلومترًا شرق محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي مساحة المواقع الأربعة المطروحة للمنافسة تبلغ 5 كيلومترات مربعة.
وبيّنت أنه سيتم استقبال الطلبات عبر رابط المنافسة على منصة "تعدين"، ابتداءً من 29 شعبان إلى 15 رمضان 1445هـ، حيث ستمر المنافسة بأربع مراحل، تبدأ باستيفاء متطلبات التأهيل، والإعلان عن تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيرًا إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة.
وأفادت الوزارة بأن مجمع سبخة رأس القرية هو سبخة ساحلية تبعد عن البحر قرابة 4 كيلومترات، وينكشف خام الملح طبيعيًا في بعض المواقع على سطحها، كما يترسب خام الملح في منطقة السبخة على هيئة طبقية ووفقا للدراسات الجيولوجية السابقة؛ فإن سمك راسب الملح يصل إلى 5 أمتار في بعض المناطق.
وأضافت أن خام الملح بالسبخة يتميز بمناسبته للاستخدامات الصناعية لدعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، والملح المخصص للصناعات الغذائية، الذي يتم تحويله إلى ملح صناعي عالي الجودة وخالٍ من الشوائب بنسبة تقارب 99% من كلوريد الصوديوم.