أمير القصيم يوجِّه بتسمية شارع وقاعة دراسية باسم رجل الأعمال الشيخ مسعد بن سمار تقديرًا لدوره الإنساني والمجتمعي

من جانبه، تقدَّم رجل الأعمال الشيخ مسعد بن سمار بالشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل لرجال الأعمال كافة، وتقديره لدورهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن هذا التقدير ليس مستغربًا من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة التي قامت على الشريعة، ودأبت على تعزيز القيم الدينية، وتشجيع أبناء السعودية على مكارم الأخلاق، والتفاني في خدمة المجتمع.