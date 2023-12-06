"مستشفى ظلم العام" يحصل على اعتماد "سباهي"

حصل مستشفى ظلم العام بتجمُّع الطائف الصحي على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي CBAHI"، بنسبة تجاوزت 93% بعد اجتيازه متطلبات ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة من المركز.
وتم الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً من أعضاء اللجنة، واجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وجاء الاعتماد تأكيداً على جهود ادارة ومنسوبي مستشفى ظلم العام المستمرة وحرص المنشأة على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين وتطبيق أفضل المعايير للخدمة الصحية والإجراءات الإدارية، التي تهدف تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.
ويضاف هذا الاعتماد إلى سلسلة النجاحات والإنجازات التي تحققها المنشآت الصحية في تجمُّع الطائف الصحي ضمن برامج التحسين وخطط التطوير الشاملة المقدمة تماشياً مع برنامج التحول الصحي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.