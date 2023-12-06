"مستشفى ظلم العام" يحصل على اعتماد "سباهي"

وتم الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً من أعضاء اللجنة، واجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.