"الترفيه" تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بأعلى تصنيف

حصلت الهيئة العامة للترفيه، ممثلةً بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف "توافق عام"، والذي يعد أعلى درجات التصنيف، وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF)، ما يجعل الهيئة من أولى الجهات الحكومية الحاصلة على الشهادة.