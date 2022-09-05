شراكة استراتيجية بين المملكة وسنغافورة في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة

وبموجب المذكرة، يشمل التعاون مجالات حول الممارسات والسياسات واللوائح المتعلقة بمجالات التحوّل الرقمي، وتطوير الصناعة الرقمية، ومعايير التشغيل البيني والتقنيات الناشئة، إضافةً إلى تشجيع التعاون في المبادرات المشتركة لتعزيز ودعم نمو الاقتصاد الرقمي والمعايير ذات العلاقة، بما في ذلك المنصات الرقمية، والتوقيعات الرقمية والتوثيق، والسجلات الرقمية القابلة للتحويل، وأطر الفواتير الرقمية.