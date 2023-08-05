360 مليون مشاهد.. "نجوم الكرة العالمية في الدوري السعودي".. استثمارات وعوائد

بدوره أشار الكاتب والصحفي راشد الفوزان، إلى أن تواجد نجوم الكرة العالمية في المملكة سيروج لكل المنتجات الرياضية التي يستخدمونها أو الأماكن التي يزورونها بالمملكة أو حياتهم اليومية؛ فكل شيء يعتبر مكسبًا وترويجًا للمملكة وأيضًا رياضيًّا، سيكون عامل جذب وشد كبير للعالم، مؤكداً أن مع أكتمال تعاقادات هذا الصيف، سيحقق القطاع الرياضي مكاسب كبيرة فهي ليست كسب عقد لاعب فقط بل أكبر بكثير من ذلك، وهي مكاسب كبيرة مع الوقت تزداد، لاسيما على الصعيد الاقتصادي الذي سيرفع من القيمة السوقية للمسابقات الكروية السعودية عموماً ومسابقة الدوري على وجه الخصوص.