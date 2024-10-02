"أمانة الرياض" تعلن نتائج أعمالها لصيانة شبكة السيول خلال شهر سبتمبر

وفي التفاصيل، شملت أعمال تنفيذ شبكات السيول أعمال سفلتة سبعة آلاف ومئة وتسعة وأربعين مترًا طوليًّا، واثنَي عشر ألفًا وثمانية عشر مترًا مكعبًا من الخرسانة، وتنفيذ خمسة وستين ألفًا ومائتين وسبعة وخمسين مترًا مكعبًا في أعمال الدفان، وسبعة وتسعين ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعين مترًا مكعبًا من أعمال الحفر، وثلاثمائة وثمانية وثلاثين مترًا طوليًّا لثقوب طولية، وأربعمائة وثمانية عشر مصيدًا للسيول، وثلاثة آلاف وستمائة وواحد وعشرين مترًا طوليًّا، وصيانة خمسة آلاف وتسعمائة وستة وتسعين مترًا طوليًّا من شبكات الأنابيب، وصيانة ثمانية وثمانين غرفة تفتيش.