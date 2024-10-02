"أمانة الرياض" تعلن نتائج أعمالها لصيانة شبكة السيول خلال شهر سبتمبر

أعلنت أمانة منطقة الرياض نتائج أعمالها الدورية في شبكة السيول خلال شهر سبتمبر 2024م، وفق آلية عمل استباقية تعزيزًا للبنية التحتية، وكفاءة استدامتها، وازدهار المدينة.
وفي التفاصيل، شملت أعمال تنفيذ شبكات السيول أعمال سفلتة سبعة آلاف ومئة وتسعة وأربعين مترًا طوليًّا، واثنَي عشر ألفًا وثمانية عشر مترًا مكعبًا من الخرسانة، وتنفيذ خمسة وستين ألفًا ومائتين وسبعة وخمسين مترًا مكعبًا في أعمال الدفان، وسبعة وتسعين ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعين مترًا مكعبًا من أعمال الحفر، وثلاثمائة وثمانية وثلاثين مترًا طوليًّا لثقوب طولية، وأربعمائة وثمانية عشر مصيدًا للسيول، وثلاثة آلاف وستمائة وواحد وعشرين مترًا طوليًّا، وصيانة خمسة آلاف وتسعمائة وستة وتسعين مترًا طوليًّا من شبكات الأنابيب، وصيانة ثمانية وثمانين غرفة تفتيش.
وتسعى الأمانة عبر خططها في الصيانة الدورية لشبكات السيول إلى رفع جاهزيتها، والتأكد من سلامتها قبل موسم الأمطار، ورفع جودة التنقل الآمن في المدينة، وتعزيز السلامة المرورية، وفق استراتيجية الأمانة في تقديم خدمات نوعية لسكان المدينة وزوارها؛ لتكون الرياض عامرة ومزدهرة ومستدامة.