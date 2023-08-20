47 مئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة والصمان وحفر الباطن 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: المدينة المنوّرة والصمان وحفر الباطن 47 مئوية، وكل من الرياض وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا والتنهات والعلا والأحساء ورفحاء والخرج والدهناء 46 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها والباحة 17 درجة، ثم الطائف 24 مئوية والقريات 25 درجة.
وسجّلت أبها وينبع والوجه والسودة ومكة المكرّمة وجدة والباحة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.