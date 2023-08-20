47 مئوية.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة والصمان وحفر الباطن 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.