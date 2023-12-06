رئيس جامعة حفر الباطن: الميزانية الجديدة تعكس قوة الموقف المالي للمملكة وحكمة القرار في توجيه الإيرادات

رفع رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد بن باني الحربي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2024، وما تحمله في طياتها من بشائر خير تعكس قوة الموقف المالي للمملكة، وحكمة القرار في توجيه الإيرادات.
وقال "الحربي": "إن بيانات الميزانية العامة للدولة التي أُعلن عنها تشير إلى حكمة القيادة الرشيدة في إدارة خيرات البلاد وتوجيهها نحو قنوات مدروسة تحقق النفع للمواطن والمقيم، التزاماً من حكومة المملكة -رعاها الله- بمبدئها الثابت تجاه الاهتمام بالمواطن وتلبية متطلباته".
وأوضح أنه بقراءة مسارات الإنفاق المقررة في الميزانية الجديدة والتي تتركز على الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات المقدمة، ودفع حركة النمو الاقتصادي ودعم المشروعات التنموية المختلفة، والتأكيد على الاستمرار في تنمية جميع قطاعات، ومن أهمها قطاع التعليم وما حظي به من دعم؛ يؤكد مدى إدراك القيادة الحكيمة -أعزها الله- لأهمية هذا القطاع في بناء العقل ونهضة الوطن من خلال بناء أجيال متعلمة واعية، قادرة على المساهمة في صناعة نهضة الوطن بما لديها من تأهيل علمي ومهارات مكتسبة.
وأشار إلى أن الجامعة لديها مشروعات قائمة وخطط إستراتيجية طموحة ستستعين على إنجاحها بما خُصِّص لها من هذه الميزانية المباركة، من خلال مضاعفة الجهود والاستمرار في تحقيق أهداف الجامعة وتطلعات القيادة -حفظها الله-.
واختتم "الحربي" تصريحه برفع أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- لما يقدمه للوطن وأهله من الرعاية والاهتمام، وشكره الجزيل لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- لجهوده الداعمة لمسيرة الأمن والرخاء التي تنعم بها المملكة، سائلاً الله أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والتقدم والاستقرار.