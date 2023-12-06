رئيس جامعة حفر الباطن: الميزانية الجديدة تعكس قوة الموقف المالي للمملكة وحكمة القرار في توجيه الإيرادات

وأوضح أنه بقراءة مسارات الإنفاق المقررة في الميزانية الجديدة والتي تتركز على الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات المقدمة، ودفع حركة النمو الاقتصادي ودعم المشروعات التنموية المختلفة، والتأكيد على الاستمرار في تنمية جميع قطاعات، ومن أهمها قطاع التعليم وما حظي به من دعم؛ يؤكد مدى إدراك القيادة الحكيمة -أعزها الله- لأهمية هذا القطاع في بناء العقل ونهضة الوطن من خلال بناء أجيال متعلمة واعية، قادرة على المساهمة في صناعة نهضة الوطن بما لديها من تأهيل علمي ومهارات مكتسبة.