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ردًا على "المسحل".. "الهلال الأحمر": لم تكن لنا أي مشاركة في الدوري منذ سنتين

الهيئة أكدت أن الفريق الطبي المشارك في مباراة الاتفاق والعدالة لم يكن تابعًا لها