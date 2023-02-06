ردًا على "المسحل".. "الهلال الأحمر": لم تكن لنا أي مشاركة في الدوري منذ سنتين

أصدرت هيئة الهلال الأحمر بيانًا أكدت فيه أن الفريق الطبي الذي شارك في مباراة الاتفاق والعدالة ليس تابعًا للهيئة، وأنها لم تتلق أي طلبات للمشاركة في تغطية مباريات الدوري السعودي من خلال منصة "ساهم" خلال السنتين الماضيتين.
جاء ذلك ردًّا على ما ذكره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أمس، في برنامج "أكشن يا دوري"، بخصوص أن الفرق الطبية المتواجدة في الملاعب تتبع هيئة الهلال الأحمر، في معرض التعليق على سقوط لاعب أثناء تقديم الخدمات الإسعافية في المباراة المذكورة
وقالت "الهيئة": الفرق الطبية التابعة للهيئة تقدم الخدمة الإسعافية الطارئة بحسب الإجراءات المنظمة لذلك ووفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وأضافت أنها تضع سلامة المريض والمصاب في المقام الأول قبل تقديم الخدمة الإسعافية.
ودعت الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومة والتخطيط السليم لتقديم الخدمات الإسعافية في المحافل.