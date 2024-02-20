مناقشة الضوابط الأخلاقية في الإعلام خلال جلسة "الإعلام العربي في مواجهة التحولات"

وأوضح وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور مهند المبيضين، أن العمل في مجالات الإعلام يفرض احترام القيم والأخلاق، مشيراً إلى أن الضوابط الأخلاقية للمحتوى عديدة جدًا، إذ إن الجانب الرقمي يفرض إيقاعًا مهمًا جدًا، وأنه من المهم أن يكون هناك مرجعيات أخلاقية تتناسب مع طبيعة المجتمعات التي ينتج فيها المحتوى، دون أن تسهم في عدم إظهار الجهود المؤسسية أو انغلاق المجتمع نفسه.