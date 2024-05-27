"المعلوي" مفقود بمكة منذ شهر وأسرته تنشد البحث عنه

ناشدت أسرة "نواف بن سعيد المعلوي"؛ البحث عن مفقودهم المتغيب منذ شهر، بعد أن خرج من منزله بالقشبة- شرقي مكة المكرّمة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وبحسب ذويه، فإن المفقود "نواف"؛ البالغ من العمر 24 عاماً، خرج من منزل أسرته في تاريخ 19 شوال الماضي ولم يعد، وكان يرتدي قميصاً رمادي اللون، ويعاني اعتلالات نفسية.
وأشارت أسرته إلى أنها بحثت عنه على مدى شهر، إلى جانب تقدُّمها ببلاغٍ إلى الشرطة، فيما لم يتم العثور عليه حتى الآن.
وطالبت قرّاء «سبق» مساعدتها في البحث عن مفقودهم، والتواصل معهم على الرقم: (0545550640).