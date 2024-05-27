"المعلوي" مفقود بمكة منذ شهر وأسرته تنشد البحث عنه

ناشدت أسرة "نواف بن سعيد المعلوي"؛ البحث عن مفقودهم المتغيب منذ شهر، بعد أن خرج من منزله بالقشبة- شرقي مكة المكرّمة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.