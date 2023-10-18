مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة "قطرية" من جنف مضاعف

وقال د.خليفة إن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري ومن آلام في الظهر، إضافة إلى صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعة.. أدت هذه الأعراض إلى تغيير نمط حياتها وتقييد حركتها، وفور وصولها إلى المستشفى أجريت لها التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بيّنت إصابتها بحالة انحراف "جنف" فوق الـ70 درجة في الفقرات الصدرية، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلُص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وبعد اتخاذ كل التدابير الطبية لمثل هذه الحالات المعقدة، أُخضِعت الشابة لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد 29 من البراغي والقضبان المعدنية والطعوم العظمية الصناعية، وتثبيت ودمج الفقرات، وشارك في العملية التي استمرت لـ6 ساعات، فريق تخدير وتمريض متمرس وعالي الكفاءة، وأجريت تحت مراقبة الأعصاب، إضافة إلى استخدام مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية.