الموقف الذي لم يتغير.. السعودية تؤكد "المؤكد": لا سلام دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

يؤكّد موقفُ المملكة بشأن الوضع والأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة من قبل العدوان الإسرائيلي، مدى دعم القيادة الرشيدة، حفظها الله، للقضية الفلسطينية، واعترافها بحقوق الأشقاء الفلسطينيين في العيش بكرامة وحرية داخل حدود دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ويوضح بيانُ وزارة الخارجية الأخير، هذا الموقفَ الشامخ ومدى قوة السعودية سياسيًّا على مستوى العالم، ومدى ثقلها الدولي والإقليمي؛ حيث تحظى المملكة بمكانة كبيرة سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا بين مختلف الدول في العالم.
وشدّدت السعودية في بيانها، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، على أهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ومنع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، ودحض ما يتمّ زعمه من قبل العدوان الإسرائيلي.
وتسعى المملكة إلى دعم الإسلام والمسلمين على مستوى العالم، ومساعدة كافة البلدان في نيل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، كما تساهم في مساندة الدول على نيل استقلالها واحترام حريتها الدينية والسياسية والوطنية.
وتدعم المملكةُ القضيةَ الفلسطينية، وترفض رفضًا قاطعًا التهاون أو التعامل مع العدوان الإسرائيلي؛ حتى يتم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية؛ من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ولتحقيق السلام الشامل والعادل للجميع.
وأكّد بيان المملكة أن التسريبات الأمريكية الإسرائيلية دائمًا ما تحاول إثارة الرأي العام، وإيهام المسلمين والعرب أن السعودية تنفتح في علاقتها مع إسرائيل بشكل طبيعي كأي دولة أخرى دون وضع الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية بعين الاعتبار، إلا أن البيان دحض هذه الادعاءات من قبل تل أبيب وواشنطن.
وتبذل السعودية قصارى جهدها من أجل وقف إطلاق النار، ووقف الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ الأبرياء في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن محاولة تسويق الشائعات عن موقف المملكة من القضية الفلسطينية لن تغير في الموقف الثابت والمؤكد عبر السنين تجاه أشقائنا في فلسطين.
وأكدت في بيانها أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، ووقف إطلاق النار نهائيًّا.