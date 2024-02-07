الموقف الذي لم يتغير.. السعودية تؤكد "المؤكد": لا سلام دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

وشدّدت السعودية في بيانها، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، على أهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ومنع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، ودحض ما يتمّ زعمه من قبل العدوان الإسرائيلي.