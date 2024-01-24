"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة وجازان وعسير والشرقية والشمالية والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المويه وتربة. وتشهد ضبابًا على الطائف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة، تشمل العرضيات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.