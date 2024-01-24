"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.