القيادة تهنئ رئيس أنغولا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس جواو مانويل غونكالفس لورينسو؛ رئيس جمهورية أنغولا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.