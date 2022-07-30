"مكافحة الفساد" تحقّق مع 116 متهماً في جرائم فساد مالي وإداري

أعلنت هيئة مكافحة الفساد، اليوم، إيقاف 78 متهماً والتحقيق مع 116 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال في 6 وزارات خلال شهر ذي الحجة.
تفصيلاً، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1443 هـ.
جاء ذلك بعد تنفيذ 3207 جولات رقابية، وإجراء التحقيق في 116 واقعة، فيما بلغ عدد الموقوفين 78 شخصاً، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وشملت هذه التحقيقات وزارات "الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، والشؤون البلدية".
وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".