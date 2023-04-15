استعداداً لعيد الفطر.. أمانة جدة تجهّز حزمة من الفعاليات والمسابقات

أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 1444هـ بتنظيم عدد من الفعاليات التي سيحتضنها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وحديقة الأمير ماجد، وذلك خلال يومي (الثاني والثالث من العيد)، إلى جانب تزيين وإنارة الطرق الرئيسة والميادين، والتي ستستمر لعدة أيام.