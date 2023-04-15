استعداداً لعيد الفطر.. أمانة جدة تجهّز حزمة من الفعاليات والمسابقات

أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 1444هـ بتنظيم عدد من الفعاليات التي سيحتضنها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وحديقة الأمير ماجد، وذلك خلال يومي (الثاني والثالث من العيد)، إلى جانب تزيين وإنارة الطرق الرئيسة والميادين، والتي ستستمر لعدة أيام.
وقال المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي: زوار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي وحديقة الأمير ماجد سيشهدون خلال اليومين الثاني والثالث من عيد الفطر فعاليات: (الفنون الشعبية - مسرح الطفل – الرسم والتلوين - مسابقات وألعاب).
وأضاف: الطرق الرئيسة والميادين ستتزين على امتداد خمسة أيام بالإنارة وهوية العيد احتفاءً بهذه المناسبة المباركة، وذلك في (جسر الصالة الملكية - شارع السلام - ميدان الكرة الأرضية – طريق الملك – ميدان التحلية – ميدان الأمير عبدالمجيد - الكورنيش الأوسط – شارع الأمانة – طريق الاندلس).
وأردف "السلمي": ستشمل الاستعدادات الداخلية التجهيز لحفل المعايدة السنوي والذي تقيمه الأمانة لمنسوبيها.
ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية استعدادًا لموسم العيد واستقبال السكان والزائرين، وذلك بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، فضلاً عن استكمال خطة الرقابة الموسمية والتي تتضمن تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.