النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لكل من يستخدم مواد نووية دون ترخيص

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلّم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص وتسبب أي من ذلك (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.