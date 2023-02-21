"يلو" تحتفل بـ"يوم التأسيس" بأنشطة وخصومات خاصة

كعادتها دائماً في مشاركة الوطن وأبنائه احتفالاتهم وأحداثهم السعيدة؛ كشفت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن باقة منوعة من المبادرات والفعاليات التي سوف تقوم بتنفيذها بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، حيث أعلنت عن تقديم خصومات تصل إلى 50 % على خدماتها في الشحن بين المدن والكيلو متر المفتوح، بالإضافة إلى 15% عند استئجار جميع الموديلات من السيارات، وخصم 10% على الحجز الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية خلال الفترة من 19 - 26 فبراير 2023.
كما قامت بتقديم العمل الإبداعي المرئي (#مجدنا_راسخ)، والذي يأخذ المشاهد في جولة إلى المعالم التراثية في مختلف أرجاء المملكة بطريقة تظهر جمال هذه المعالم وتنوّعها الثقافي.
وبصفتها الراعي الرسمي لدوري يلو قامت بالتعاون مع رابطة الدوري بتقديم فعاليات خاصة في جولة يوم التأسيس تضمّنت العديد من العروض ذات البعد التاريخي التراثي.
كما شهد مقر شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" احتفالاً شارك فيه جميع منسوبيها بهذه المناسبة التي تعكس العمق التاريخي للمملكة وأصالتها التي حافظت عليها عبر الأجيال.
وبهذه المناسبة بارك الرئيس التنفيذي لـ"يلو" الأستاذ محمد النجران للوطن وأبنائه حلول الذكرى السنوية لتأسيس المملكة التي تمتلك تاريخاً يزيد على ثلاثة قرون منذ أن تمّت على يدي الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله - تأسيس هذه الدولة على قيم وثوابت راسخة، حقّقت أمنها واستقرارها، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله، وأضاف النجران قائلاً: نحن في "يلو" جزء من هذا الوطن الكبير نسعد في أيامه الجميلة والتي منها هذه الذكرى المميزة التي تعني لنا الشيء الكثير، وحاولنا أن نعبّر عن فرحتنا ونشارك أبناء شعبنا عبر عدد من المبادرات والأنشطة التي نتمنى أن تكون في مستوى رضاهم وتطلعاتهم.