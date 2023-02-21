"يلو" تحتفل بـ"يوم التأسيس" بأنشطة وخصومات خاصة

وبهذه المناسبة بارك الرئيس التنفيذي لـ"يلو" الأستاذ محمد النجران للوطن وأبنائه حلول الذكرى السنوية لتأسيس المملكة التي تمتلك تاريخاً يزيد على ثلاثة قرون منذ أن تمّت على يدي الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله - تأسيس هذه الدولة على قيم وثوابت راسخة، حقّقت أمنها واستقرارها، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله، وأضاف النجران قائلاً: نحن في "يلو" جزء من هذا الوطن الكبير نسعد في أيامه الجميلة والتي منها هذه الذكرى المميزة التي تعني لنا الشيء الكثير، وحاولنا أن نعبّر عن فرحتنا ونشارك أبناء شعبنا عبر عدد من المبادرات والأنشطة التي نتمنى أن تكون في مستوى رضاهم وتطلعاتهم.