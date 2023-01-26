"الحوثيون واستنساخ الطقوس الإيرانية".. "الشؤون الإسلامية" تنظم ندوة توعوية لعلماء اليمن

تخلل الندوةَ عددٌ من المداخلات التي أثرت قيمتها، من بينها كلمة لوكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي عن المسيرة التدميرية الحوثية من دماج إلى غيرها من المحافظات ومن بينها محافظة تعز، كما حذّر نائب مدير مكتب الأوقاف بمدينة تعز الشيخ مختار الرميمة، من خطورة الحركة الحوثية في تدمير المجتمع اليمني، وسعيها الحثيث في تجريف الهوية اليمنية ونهب ثرواته ومقدراته.