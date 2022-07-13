"الحج".. تفويج ذكي وتقنيات متقدمة في إدارة الحشود

طبّقت وزارة الحج والعمرة نظام إدارة التفويج الذكي خلال موسم حج هذا العام، لإدارة الحشود باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة الحشود في كافة محطات قطار المشاعر والمسارات الرئيسة المؤدية لجسر الجمرات، كنظامٍ متكاملٍ لأول مرة هذا العام وربطها بغرفة المراقبة للتفويج للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.