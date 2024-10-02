جوائز بقيمة 150 ألف ريال في انتظار زوار معرض الصقور السعودي الدولي 2024

ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 400 عارض من 45 دولة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي سيقام على مساحة تزيد على 160 ألف متر مربع، ويتضمن أجنحة تفاعلية عن موروث الصقارة الثقافي، وأجنحة لمستلزمات وتقنيات الصقور، والأغذية والمنتجات الخاصة بها، ومعدات التخييم والرحلات البرية، وأسلحة وأدوات الصيد، وأجنحة للدراجات النارية والهوائية ومركبات الدفع الرباعي والرحلات، إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية، وألعاب تفاعلية، إضافة إلى منطقة للمأكولات.