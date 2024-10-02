جوائز بقيمة 150 ألف ريال في انتظار زوار معرض الصقور السعودي الدولي 2024

كشف نادي الصقور السعودي تقديمه العديد من الفرص لزوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 من داخل المملكة وخارجها؛ للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي سيتم تنظيمها في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر، في مقر النادي بمَلهم "شمال مدينة الرياض"، وذلك في إطار سعي النادي للتعريف بإرث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية، وتعزيز هواية الصقارة ونقلها للأجيال القادمة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي.
وعلى مدى 10 أيام يقدم النادي لهواة الصقور والصيد والرحلات، مجموعة من التجارب التفاعلية والألعاب المتنوعة والمغامرات الفريدة، التي ستقام يوميًّا من الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً؛ لإثراء تجربة الزوار من جميع الفئات العمرية من الأفراد والعوائل والأطفال.
وسوف تسمح فعالية "دعو" لزوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالتفاعل مع الصقور، ضمن تجربة مميزة؛ للتعرف على أنواع الصقور، والتقاط الصور معها في الميدان، والتعرف على الأدوات التي يستخدمها الصقار في ممارسة هواية الصيد بالصقور، لنشر هذه الهواية المتعلقة بالتراث السعودي، وتعزيز الحفاظ عليها بين الأجيال القادمة.
وينظم المعرض مسابقات للطهي البري، تبلغ إجمالي جوائزها 150 ألف ريال، يتنافس خلالها المشاركون في إعداد وطهي الطعام خارج المطابخ، في الهواء الطلق مباشرة أمام الزوار، فيما تضيء عروض "الدرون" سماء المعرض؛ لتقدم تغذية بصرية جاذبة للزوار، عبر لوحات فنية مبهرة عن الصقور، والصيد، والسيارات.
ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 400 عارض من 45 دولة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي سيقام على مساحة تزيد على 160 ألف متر مربع، ويتضمن أجنحة تفاعلية عن موروث الصقارة الثقافي، وأجنحة لمستلزمات وتقنيات الصقور، والأغذية والمنتجات الخاصة بها، ومعدات التخييم والرحلات البرية، وأسلحة وأدوات الصيد، وأجنحة للدراجات النارية والهوائية ومركبات الدفع الرباعي والرحلات، إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية، وألعاب تفاعلية، إضافة إلى منطقة للمأكولات.
ويحتضن المعرض جناحًا لبيع الأسلحة بأنواعها المتعددة، وتعرض فيه شركات سعودية الأسلحة والذخائر، تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية، إلى جانب إصدارات خاصة ونادرة لهواة الصيد، ويوفر المعرض كذلك تجربة الرماية الحقيقية والافتراضية بالسلاح.