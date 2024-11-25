متحدث "الأرصاد": موجة باردة تبدأ غدًا.. وأجواء استثنائية تُزيّن جدة

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن مناطق المملكة تعيش حاليًا أجواء خريفية ماطرة.
وقال المتحدث، وفق الحساب الرسمي له على منصة "إكس": إن موجة باردة ستبدأ ابتداءً من الغد.
وأشار "القحطاني" إلى أن هناك أجواء استثنائية تُزيّن عروس البحر الأحمر محافظة جدة.
وكان "القحطاني" قد نوّه يوم الخميس الماضي بحدوث جولة مطرية جديدة متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من السبت وحتى الثلاثاء المقبل.
وقال: الحالة تشمل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والشرقية.
وأشار "القحطاني" إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الشمالية، استعدادًا لدخول فصل الشتاء مطلع ديسمبر المقبل.