"إغاثي الملك سلمان" يتفقّد تجهيزَ 24 ألف طن قمح في عدن

وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن، مارك جوردن، بالدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير 24 ألف طن من القمح التي سيجري تحويلها إلى دقيق القمح؛ ليستفيد منها أكثر من مليون مواطن يمني من خلال ثلاث مراحل.