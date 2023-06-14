"إغاثي الملك سلمان" يتفقّد تجهيزَ 24 ألف طن قمح في عدن

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بزيارة تفقُّدية لمطاحن صوامع الغلال بميناء عدن؛ للاطلاع على سير أعمال طحن وتجهيز 24 ألف طن من القمح المقدمة من المركز لبرنامج الأغذية العالمي؛ لتوزيعها على الأسر المحتاجة والنازحة في 6 محافظات يمنية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في اليمن.
وشاهد فريقُ المركز خلال الزيارة، سيرَ أعمال طحن وتجهيز القمح في مطاحن صوامع الغلال، وكذلك تعبئة دقيق القمح وكيفية تجهيزه ونقله إلى المحافظات المستفيدة.
وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن، مارك جوردن، بالدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير 24 ألف طن من القمح التي سيجري تحويلها إلى دقيق القمح؛ ليستفيد منها أكثر من مليون مواطن يمني من خلال ثلاث مراحل.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.