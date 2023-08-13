بدْء معسكر "سدايا" لحديثي التخرُّج في البيانات والذكاء الاصطناعي بمشاركة ‏40 طالبًا وطالبة بالرياض

ويتلقّى الطلاب والطالبات الذين تم اختيارهم وفقًا لمعايير عالية خلال 6 أسابيع، تدريبًا مكثّفًا في مقرّ الأكاديمية؛ لتمكينهم من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل تعلم الآلة، والتعليم العميق، والشبكات العصبية والخوارزميات؛ من خلال مشروعات عملية تطبيقية في البيانات والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف خبراء مختصين في هذا المجال.

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